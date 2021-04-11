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"مُديريات الداخلية" تُصدر أكثر من 125 ألف مُعاملة خلال الرُبع الأول من 2021

11 نيسان / أبريل 2021 11:52

"مُديريات الداخلية" تُصدر أكثر من 125 ألف مُعاملة خلال الرُبع الأول من 2021

غزة- الرأي

أصدرت مديريات الداخلية - الشق المدني 125 ألف و493 معاملة للمواطنين خلال الرُبع الأول من العام الجاري، من ضمنها 28 آلف و546 معاملة مواليد ووفيات، ومعاملة سجل سكان في المحافظات.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المديريات الخمس (غزة – الشمال – الوسطى - خانيونسرفح)، أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 51 ألف و205 معاملات شملت (هويات بدل فاقد، وأولي، وبطاقات تعريف) و1025 معاملة تصحيحات أحوال مدنية، فيما أتمت دائرة الجوازات 11 ألف و50 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، فيما أنجزت دائرة الإقامات 623 معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة – إفادات".

ولفتت الإحصائية إلى أن دائرة الشئون القانونية أتمت 1390 معاملة، إضافة إلى 21 ألف و969 معاملة تدقيق أحوال مدنية، بينما أتمت دائرة الشؤون العامة بالمديريات 1263 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها و25 معاملة ترخيص وتفتيش كتبة عرائض، كما أصدرت 5072 شهادة حسن سيرة وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية 3325 معاملة.

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