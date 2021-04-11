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"الزراعة" تنفذ ورشة عمل حول" تحديث بيانات المزارعين"

11 نيسان / أبريل 2021 12:31

"الزراعة" تنفذ ورشة عمل حول" تحديث بيانات المزارعين"

غزة- الرأي

نفذت مديرية زراعة الوسطى، بالتنسيق مع دائرة نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة، ورشة عمل حول تحديث بيانات المزارعين بمحافظة الوسطى، ضمن مشروع الأطلس الزراعي.


وبحث فريق العمل الخاص بالمشروع تحديث بيانات المزارعين المحافظة.


وذكرت ربا أبو حطب، من دائرة نظم المعلومات الجغرافية،أنه جرى خلال الورشة، بحث العديد من الأفكار والآراء، ومنها مناقشة توظيف التكنولوجيا من أجل تحديث بيانات المزارعين في المحافظة الوسطى،وكذلك تيسير العمل حال البدء بمشروع تشغيل الخريجين من المهندسين الزراعيين في مشروع الأطلس الزراعي


يذكر أن مشروع الأطلس سينفذ للمرة الثالثة في الوسطى،حيث انه تم تنفيذ هذا المشروع مرتين على مدار سنتين بالمحافظة.
 

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