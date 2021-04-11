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تربية الوسطى تزور طالبة تعالج بمستشفى الوفاء للتأهيل

11 نيسان / أبريل 2021 01:03

تربية الوسطى تزور طالبة من مديرية رفح تعالج بمستشفى الوفاء للتأهيل
تربية الوسطى تزور طالبة من مديرية رفح تعالج بمستشفى الوفاء للتأهيل

الوسطى- الرأي

زار وفد من مديرية التربية والتعليم بالوسطى، الطالبة سعاد أبو سليمة التابعة لمديرية التربية والتعليم برفح والتي تعالج بمستشفى الوفاء للتأهيل بمدينة الزهراء بالمحافظة الوسطى، للاطمئنان عليها، وتقديم الدعم المعنوي والفني لها خلال تواجدها في المستشفى.

وضم  الوفد كل مدير الدائرة الفنية محمد حمدان والمشرفين التربويين د. حسني العتال وأمل أبو شرار ود. تغريد نجم، و بحضور المدير الطبي لمستشفى الوفاء د. حسن خلف.

واطمأن مدير الدائرة الفنية محمد حمدان، على الطالبة أبو سليمة وأستمع الى شرح عن حالتها الصحية من الأطباء، وأكد وقوف مديرية التربية والتعليم بالوسطى بكافة طواقمها مع الطالبة سعاد أبو سليمة خاصة خلال الفترة الحالية من التعليم الإلكتروني والصفوف الإفتراضية خلال جائحة كورونا.

وأضاف حمدان أن مديرية الوسطى تنسق مع كافة المؤسسات التعليمية وفي مقدمتها مديريات التربية والتعليم لما يخدم مصلحة الطلبة.

 

 ونقل حمدان شكر وتقدير مدير التربية والتعليم بالوسطى ووزارة التربية والتعليم للطواقم الطبية بمستشفى الوفاء للدور الكبير الذي يقومون به في علاج المرضى وتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.

وأضاف بأن المديرية أوعزت للمشرفين التربويين بمتابعة الطالبة والتواصل المستمر معها لمساعدتها على الدراسة وتذليل كافة العقبات الفنية والتعليمية أمامها.

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