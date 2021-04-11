"هنية" يتوج "الداخلية" بكأس بطولة الوزارات الكروية

غزة- الرأي

توَّج عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، فريق وزارة الداخلية بكأس بطولة الوزارات لخماسيات كرة القدم، بعد فوزه على فريق المجلس الأعلى للشباب والرياضة في المباراة النهائية للبطولة بركلات الترجيح وكان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي.



وحضر المباراة النهائية والتتويج العميد محمد خلف مدير عام التدريب بوزارة الداخلية ورئيس الاتحاد الرياضي العسكري، وقيادات وزارة الداخلية، والمدراء العامون بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة.



وقدم عبد السلام هنية التهنئة لوزارة الداخلية بفوز فريقها بلقب البطولة، وشكر اللجنة المنظمة في دائرة الرياضة للجميع ووحدة الرياضة بالمجلس، كما أشاد بالطاقم التحكيمي الذي أدار البطولة.



وقال هنية إن البطولة قدمت صورة مميزة عن المنافسة الشريفة والتعاون والأداء الفني، وشجعت ممارسة النشاط الرياضي بين موظفي الوزارات، وأضاف أن الهدف الأساسي من البطولة تعزيز أهمية الرياضة وممارستها لدى جميع فئات المجتمع لما لها من أهمية في الحفاظ على النشاط وكسر روتين العمل اليومي والحفاظ على الصحة العامة.