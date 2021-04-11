مستشفى الرنتيسي يجري (25) عملية منظار خلال مارس الماضي

غزة- الرأي

قال رئيس قسم وحدة المناظير التشخصية بمستشفى د. عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال د. عبد الله حسب الله، إن الطواقم الطبية أجرت (25) عملية منظار خلال شهر مارس الماضي منها (12) عملية منظار هضمي و(11) عملية منظار صدرية و (2) عملية منظار طارئ.

وأوضح د. حسب الله، أن الطاقم الطبي كان قد أجرى خمسة عمليات منظار تشخيصية ذات مهارات عالية، ومشيدا بالجهد المبذول في قسم عمليات المناظير التشخيصية.

يذكر أن وحدة المناظيرالتشخيصية بمستشفى الرنتيسي هي الوحيدة على مستوى مستشفيات القطاع الحكومي بقطاع غزة التي تقوم بتشخيص الحالات المرضية للأطفال مرضى الجهاز الهضمي ومرضى الأمراض الصدرية.