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"الجوازات" تُصدر أكثر من 11 ألف معاملة خلال الرُبع الأول من 2021

11 نيسان / أبريل 2021 01:33

"الجوازات" تُصدر أكثر من 11 ألف معاملة خلال الرُبع الأول من 2021

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني -الشق المدني، 11 ألف و50 معاملة رسمية، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس "غزة -الشمال -الوسطى -خانيونس -رفح" خلال الرُبع الأول من 2021.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة الجوازات إنجازها " 515" معاملة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات التي سُلمت للمواطنين في قطاع غزة، بالإضافة إلى اتمام " 1642" معاملة تمديد جواز لأول مرة، وكذلك " 351"معاملة تمديد لثاني مرة.

وأفاد أن الإدارة أتمت إجراء" 182" معاملة تظهير لبيانات جوازات السفر و"22" معاملة صورة طبق الأصل، وأصدرت "20" إفادة لمن يهمه الأمر، في حين أجرت عمليات تغذية لنحو " 8318" معاملة.

وأكدت الإدارة العامة للجوازات سعيها الدائم لربط المواطن الغزي بمحيطه الخارجي عبر ما توفره من خدمات تساهم في تحقيق هذا الهدف.

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