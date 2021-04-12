بنزيما "المتوهج" سلاح ريال مدريد لتخطى عقبة ليفربول

واصل كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسبانى، تألقه مع الفريق الملكى في الموسم الحالي 2020-2021، بعدما سجل هدفا في فوز الميرنجى على غريمه التقليدى برشلونة، بهدفين مقابل هدف، في كلاسيكو الأرض الذى أقيم مساء السبت، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، في قمة منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويتصدر بنزيما قائمة أفضل هدافى ريال مدريد هذا الموسم في جميع المسابقات، حيث يملك النجم الفرنسي 25 هدفا ليتفوق في القائمة بفارق 19 هدفا عن أقرب منافسيه الثلاثى: فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو، وكاسيميرو برصيد 6 أهداف لكل منهم.

ونجح بنزيما في تسجيل 25 هدفا بقميص ريال مدريد بالموسم الجارى خلال مشاركته في 35 مباراة بمختلف البطولات، كما يملك 6 تمريرات حاسمة.

وأحرز مهاجم ريال مدريد 19 هدفا في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهدفا في كأس السوبر الإسبانى.

ويسعى بنزيما لاستمرار سجله التهديفى الرائع من أجل قيادة ريال مدريد للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يلتقى الملكى مع ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مساء الأربعاء، في إياب ربع النهائي.

وأصبح كريم بنزيما بهدفه ضد برشلونة في الكلاسيكو، رابع لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية على الأقل في الدوري الاسباني مع ريال مدريد برصيد 9 أهداف، بعد كل من: فان نستلروي (2007) كريستيانو رونالدو (4 مرات) جاريث بيل (2018).

وكان كريم بنزيما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني "الليجا"، خلال شهر مارس الماضى، متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، الذى كان ينافس مهاجم الميرينجي على الجائزة.

وتفوق بنزيما أيضا على قائمة المرشحين للجائزة، الحارس السلوفيني يان أوبلاك نجم أتلتيكو مدريد، بجانب النجم المغربي يوسف النصيرى مهاجم فريق إشبيلية، وجيرارد مورينو، مهاجم فياريال، ودانييل فاس لاعب فالنسيا وبورخا إيجليسياس مهاجم ريال بيتيس.