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رونالد كومان يمزق شباك طرابزون التركى فى أبطال أوروبا

12 نيسان / أبريل 2021 07:22

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقاؤك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

كان النجم الهولندى رونالد كومان لاعب برشلونة السابق، أحد أفضل المدافعين فى أوروبا، وتميز بتسديداته الصاروخية، التى كان يقف أمامها حراس المرمى عاجزين.

وقدم النجم رونالد كومان الكثير لنادى برشلونة الإسبانى خلال الفترة القصيرة التى أمضاها فى ملعب "كامب نو"، حيث أنه قاد الفريق الكتالونى للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا فى موسم 1993-1994، مسجلاً 8 أهداف فى البطولة.

ومن بين الأهداف التى لا تنسى لرونالد كومان، هو الذى سجله فى فوز برشلونة على طرابزون سبور التركى، فى كأس الكئوس الأوروبية موسم 1990-1991، نظرًا لمهارته الغير موصوفة فى رفع الكرة وتسديدها من أعلى حارس المرمى.

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