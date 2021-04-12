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أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة موجعة بإصابة جواو فيليكس

12 نيسان / أبريل 2021 07:24

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تلقى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ضربة موجعة بإصابة نجمه البرتغالي جواو فيليكس من جديد، خلال تعادل الفريق ضد مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب "بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي.

وأُجبر البرتغالي الدولي على الخروج في الدقائق الأولى من الشوط الثاني من ملعب "بينيتو فيلامارين"، بعد أن فشل في التعافي من ضربة تلقاها خلال المباراة.

وفقًا لتقرير من صحيفة "آس" الاسبانية، سيخضع نجم بنفيكا السابق الآن لاختبارات في الأيام المقبلة، لكن المؤشرات المبكرة تشير إلى أنه سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل.

ولكن الخبر السعيد للمدرب دييجو سيميوني هو عودة لويس سواريز وماركوس يورينتي للمباراة المقبلة ضد إيبار، بعد أن غاب الثنائي عن رحلة الأندلس؛ بسبب الإيقاف، لكن إصابة فيليكس تشكل مصدر قلق للروخي بلانكوس الذي ينوي القتال على لقب الليجا مع ريال مدريد وبرشلونة في الجولات المقبلة.

واستعاد أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما ريال بيتيس في المركز السادس برصيد 47 نقطة.

وكان ريال مدريد قد اقترب من ملاحقة جاره أتلتيكو على الصدارة عقب حسم لقاء الكلاسيكو مساء السبت لصالحه 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، بينما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

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