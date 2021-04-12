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بمشاركة 58 نزيلًا

الإصلاح والتأهيل تُخرّج "دورة الحرف التأهيلية" للنزلاء بخانيونس

12 نيسان / أبريل 2021 08:07

الإصلاح والتأهيل تُخرّج "دورة الحرف التأهيلية" للنزلاء بخانيونس
الإصلاح والتأهيل تُخرّج

خان يونس- الرأي

خرّج مركز التشغيل والتدريب المهني بالمديرية العامة للإصلاح والتأهيل، أمس الأحد، الفوج الأول من "دورة الحرف التأهيلية" للنزلاء بمركز إصلاح وتأهيل خانيونس.

وحضر الحفل كلٌ من العقيد جميل سمور نائب مدير عام مديرية الإصلاح والتأهيل، والمقدم علاء داود مدير مركز التدريب المهني، ومحمد غنيم مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية.

وقال العقيد سمور، إن المديرية العامة للتأهيل والإصلاح مستمرة في تقديم البرامج التدريبية الهادفة إلى الارتقاء بالنزلاء، وإعادة تأهيلهم، ودمجهم في المجتمع، على جميع المستويات.

وأوضح أن دورة "الحرف" استمرت مدة ثلاثة شهور بمشاركة 58 نزيلًا، تدربوا خلالها على مهن الكهرباء، والسباكة، والنجارة، والخياطة، والألمونيوم، والحدادة.

ولفت إلى أن الأسابيع القادمة ستشهد تخريج دفعات جديدة من النزلاء الذين التحقوا بدورات تدريبية، وأن أقسامًا إضافية سيتم استحداثها في مركز التدريب المهني الذي يخدم جميع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل.

من جانبه، أشار أ. غنيم إلى أن وزارة الرعاية الاجتماعية حريصة على تعزيز الشراكة مع المديرية العامة للتأهيل والإصلاح، من أجل دعم هذه الشريحة من المجتمع، من خلال الدورات التي تُساهم في إعادة تأهيلهم ليصبحوا أفرادًا نافعين لأسرهم وعائلاتهم بعد انتهاء فترة احتجازهم.

 الجديد بالذكر أن المديرية العامة للإصلاح والتأهيل افتتحت مركز التدريب المهني للنزلاء في محافظة خانيونس في 19 أغسطس من العام الماضي، لتعليم النزلاء المهن الرئيسية والمهارات المهمة التي تساهم في دمجهم في المجتمع وليكونوا لبنة صالحة فيه.

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