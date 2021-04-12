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" التدريب بالداخلية" تُخرج الدورة التأسيسية للمستجدات "الإناث"

12 نيسان / أبريل 2021 08:10

التدريب بالداخلية تُخرج الدورة التأسيسية للمستجدات "الإناث"
التدريب بالداخلية تُخرج الدورة التأسيسية للمستجدات

غزة- الرأي

خرّجت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أمس الأحد، الدورة التأسيسية للمستجدات الإناث، اللاتي تم استيعابهن مؤخراً في قوى الأمن الفلسطينية.

وحضر الحفل، الذي عُقد بقاعة الشهيد سعيد صيام بمديرية التدريبة غرب مدينة غزة، كلٌ من وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح، ومساعداه أ. سامي نوفل واللواء محمود أبو وطفة، ومدير الشرطة الفلسطينية اللواء محمود صلاح، ونائب قائد قوات الأمن الوطني اللواء جمال الجراح، ومدير عام مديرية التدريب العميد محمد خلف، إلى جانب عدد من قادة الأجهزة الأمنية، والإدارات المركزية، والضباط، والمدربين، والمحاضرين. 

بدوره، أشاد اللواء ناصر مصلح بجهود مديرية التدريب في بناء الإنسان وتوفير متطلبات استمرار العملية التدريبية من بيئة تعليمية، وكادر متخصص، قاعات وأدوات، بشكل يُحقق أعلى درجات الجودة. 

وقال مصلح: "إن مديرية التدريب تُساهم في حفظ الجبهة الداخلية وتطبيق النظام والقانون الى جانب الأجهزة الأمنية، من خلال تأهيل الكوادر الأمنية والشرطية في الجوانب الميدانية والمعرفية".

من جانبه، أكد مدير معهد التنمية البشرية بمديرية التدريب العقيد عبد الله قرموط أن مديرية التدريب قدَّمت نموذجاً مميزاً في تحقيق أعلى درجات الإنجاز للخطة الاستراتيجية المقررة، حيث خرجت في الربع الأول من العام الجاري أكثر من 4 آلاف طالب من الدورات العسكرية والتنموية. 

وأوضح قرموط أن 57 طالبة خضعن للدورة التأسيسية "إناث" تلقين فيها التدريبات في الحركات النظامية، والمشاة العسكرية، واستخدام السلاح وعصا "التونفا"، فضلاً عن اللياقة البدنية ومهارات الميدان.

ونوه العقيد قرموط إلى أنّ العلمية التدريبية للدورة جرت في ظروف خاصة ضمن تدابير الوقاية والسلامة من فيروس كورونا، وبإشراف عدد من المدربات المتخصصات في تأهيل الشرطة النسائية.

وتخلل الحفل عدة فقرات، أبرزها عرض مرئي للدورة، وتكريم مجلس قيادة مديرية التدريب، وتكريم مدربات الدورة، والطالبات المتفوقات في السلوك والمهارة والسلاح والمشاة.

كما اختتم الحفل بأداء الخريجات قسم الولاء والانتماء لوزارة الداخلية، والتعهد ببذل الروح والنفس في خدمة شعبنا الفلسطيني.

وكانت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت، في 24 فبراير الماضي، اختتام مسابقة تعيين أفراد – إناث في قوى الأمن الفلسطينية، باستيعاب 50 متسابقة من الحاصلات على أعلى الدرجات في جميع مراحل المسابقة، وذلك وفق الإجراءات المعمول بها تبعاً للقانون.

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