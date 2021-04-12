بلدية خان يونس: استمرار العمل بتطوير المرحلة الأولى لشارع الكتيبة بالمدينة

خان يونس- الرأي

واصلت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة العمل في مشروع تطوير المرحلة الأولى من شارع الكتيبة رقم (35) الواقع شمال مركز المدينة والذي يربط شارع جمال عبد الناصر شرقًا بشارع رقم (88) غربًا، وذلك بتمويل من صندوق تطوير وإقراض البلديات بتكلفة إجمالية بلغت (266) ألف يورو.

وتشمل مكونات المشروع تأهيل الشارع بالكامل بعرض يتراوح ما بين (15-20) مترً ا وطول (300) مترًا، ويشمل تعبيد حاره مرور بالأسفلت بمساحة(3,500) مترًا مربعًا، وكذلك تبليط الأرصفة بمساحة (2,100) مترًا مربعًا، وكذلك أعمال شبكات المياه وخطوط الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والكهرباء والمرور.

ويأتي تنفيذ المشروع لتحسين واقع البنية التحتية والفوقية سيما وأن تلك الطريق كانت تعاني من وجود الحفر والهبوطات وقد استنفذت البلدية أعمال الصيانة عليها، مما تطلب البحث عن التمويل المناسب من أجل تنفيذ المشروع والتخفيف من معاناة المواطنين وأصحاب المركبات.