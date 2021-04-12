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خلال اجتماعهما بطاقم تحقيق الشجاعية

النيابة تعزز استخدام الوسائل التقنية في تأمين الملفات لسرعة الانجاز

12 نيسان / أبريل 2021 08:40

النيابة تعزز استخدام الوسائل التقنية في تأمين الملفات لسرعة الانجاز
النيابة تعزز استخدام الوسائل التقنية في تأمين الملفات لسرعة الانجاز

غزة- الرأي

أكد عضوي النيابة معين الوحيدي و جهاد الشرباصي خلال اجتماعهما بمفتش تحقيق شرطة الشجاعية الرائد  هاني حبوب، وطاقمه التوافق علي سرعة تأمين الملفات الجزائية لوكلاء النيابة، واستخدام الوسائل التقنية كالوتس اب في المتابعة  ودقة البيانات المدخلة على برنامج العدالة الجنائية، بهدف سرعة انجاز العمل  القضائي بما يخدم العدالة ونصرة المظلوم.


وناقش اللقاء، الربع سنوي مع طاقم التحقيق تكامل الأدوار مع جهات إنفاذ القانون لخدمة المواطن، وإحقاق الحق والعدالة ورد المظالم لأصحابها،  والأخذ على يد الظالم وحسن استقبال الجمهور، والاستماع لهم وتلبية مطالبهم ، ضمن سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها النيابة العامة ؛ لتحقيق العدالة وسيادة القانون علي الجميع.


وثمن الوحيدي،  دور مكتب التحقيق في الجهد المبذول، والتنسيق المتبادل، والتناغم بين النيابة العامة ومركز الشجاعية وسرعة الاستجابة لتعليمات أعضاء النيابة والانجازات التي تحققت جراء التعاون المشترك، وتم التأكيد على ديمومة هذه اللقاءات للنهوض بمنظومة العدالة نحو الافضل.

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