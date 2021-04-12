الشرطة النسائية بخان يونس تُنفذ "611" مهمة بالربع الأول من العام 2021

خان يونس- الرأي

نفذت الشرطة النسائية بمحافظة خان يونس "611" مهمة خلال الربع الأول من عام 2021م الجاري ، تنوعت بين أخذ إفادات واستقبال شكاوى أو حل قضايا بشكل ودي وتحويل أخرى للنيابة وتنفيذ مهام قضائية وغيرها.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الشرطة النسائية بخان يونس استقبالهم "271" شكوى وإفادة، والتحقيق في "87" قضية مختلفة ، وتحويل "4" قضايا طرف النيابة العامة، حل "34" قضية بشكل ودي أو بتعهدات، وحل خلاف عائلي واحد، و "10" مهمات ترحيل سجينات، و "5" مهمات فض شغب ، و "14" مهمة تنفيذ مذكرات قبض.

وأفادت قيامهم بالتحقيق في "40" شكوى اعتداء ، بالإضافة لتنفيذ "37" مهمة تفتيش، و "15" مهمة إحضار مشروحات لمواطنات، بالإضافة إلى تنفيذ "7" مهام ضم حضانة ومشاهدة أطفال، و "5" مهمات إخلاء، والمشاركة في "39" فعالية ونشاط، وكذلك تنفيذ "42" مهمة تأمين مختلفة.