وزارة العمل تنفذ برنامج تدريبي لتعزيز قدرات المفتشين

غزة-الرأي

نفذت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل التابعة لوزارة العمل بالتعاون مع مركز الديموقراطية وحقوق العاملين برنامجآ تدريبيآ لقرابة 15 مفتش عمل وذلك لمدة 7 ايام.

ويهدف البرنامج لتعزيز قدراتهم في اكتساب المفاهيم و الموضوعات الفنية اللازمة لممارسة المفتشين عملهم في اقسام التفتيش وحماية العمل بما يتضمن التفتيش الميداني من خلال التاكد من الالتزام بتطبيق قانون العمل رقم 7 لعام 2000 م، و تعزيز التوعية لدى مفتشي العمل بشروط وظروف العمل بما يساهم في الوصول إلى بيئة عمل لائقة وآمنة.

الجدير بالذكر سيسهم رفد الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل بمفتشي العمل ليكونوا على كفاءة عالية باداء مهامهم في تعزيز التثبت والتأكد من التزام صاحب العمل بحماية العمال في بيئة العمل وفقآ لاشتراطات السلامة والصحة المهنية .

