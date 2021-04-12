مجمع ناصر الطبي ينقذ حياة مواطناً تعرض لنزيف حاد بالصدر

خان يونس- الرأي

قال د.عبد العزيز الفرا استشاري و رئيس قسم جراحة الصدر في مجمع ناصر الطبي بخانيونس، إن المريض ( ع. عنابة 32 عاماً ) وصل في ساعات الفجر الاولى اليوم الاثنين، الى قسم الطوارئ في المجمع و هو يعاني من ضيق شديد في التنفس و تدهور حاد في العلامات الحيوية للجسم، حيث تم مباشرة اجراء الاسعافات الاولية وعمل الفحوصات اللازمة للمريض من قبل فريق الطوارئ وتم استدعاءنا من المنزل مباشرة

وأضاف:"تبين من خلال الفحص وجود تجمع سائل مع هواء داخل التجويف الصدرى للمريض وانكماش فى الرئة اليسرى، وتم وضع انبوب صدرى حيث اظهرت هذه العملية وجود نزيف مستمر من داخل تجويف الصدر وان حياة المريض مهددة.

واشار دالفرا إلى أنه تم ادخال المريض الى غرفة العمليات بشكل عاجل نظرا للهبوط المستمر فى العلامات الحيوية للجسم جراء النزيف المستمر.

وذكر د.الفرا، أن الجراحة اظهرت ان النزيف ناتج عن شريان متفرع من الشريان تحت الترقوى المتفرع من الشريان الرئيسى ( الابهر ) مع وجود اكياس هوائية متعددة فى الفص العلوى للرئة اليسرى، وانه من خلال العملية تم ايقاف النزيف واستئصال الجزء المتكيس من الفص العلوى للرئة اليسرى .

وأضاف انه تم نقل المريض الى قسم العناية المركزة لاستكمال العلاج حيث مكث 24 ساعة تحت الملاحظة ومن ثم الى قسم جراحة رجال بمبنى الياسين للجراحات حتى استقرت وتحسنت حالته بفضل الله تعالى وخرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة.

و توجه د.الفرا بالشكر الى الكادر الطبي المشارك في العملية د.اياد النجار، و د.احمد موسى ، ود.عبدالرحمن الشيخ من قسم جراحة الصدر، و د.راني الفرا من قسم التخدير وأطباء و تمريض قسم العمليات والعناية لأطباء و تمريض قسم الطوارئ على تقديم الإسعافات الاولية للمريض و عمل اللازم لحين وصول اطباء جراحة الصدر.

وقال د. الفرا :"إن مانقوم به هو واجبنا تجاه ابناء شعبنا فى كل الاوقات ولن ندخر جهداً لتقديم الخدمات وااتخفيف عن مرضانا".

كما توجه د.محمد زقوت مدير عام مجمع ناصر الطبي بالثناء والشكر لكافة الكوادر الطبية المشاركة في انقاذ حياة الشاب "عنابة" في اللحظات الأخيرة ، مؤكدا أن عناية الله ثم الاستجابة السريعة التي يتحلى بها الفريق الطبي بالمجمع تجلت في إنقاذ حياة المريض وهو حلقة جديدة تضاف لنجاحات طواقم الجيش الابيض في كل التخصصات..

وفي السياق، قامت عائلة الشاب (عنابة) بتقديم دروع تكريمية للدكتور محمد زقوت مدير عام مجمع ناصر الطبي، ود. عبدالعزيز الفرا استشاري ورئيس قسم جراحة الصدر في مجمع ناصر الطبي و د. اياد النجار اخصائي جراحة الصدر، و بحضور د.ايمن الفرا نائب مدير عام مجمع ناصر الطبي و أ.وئام فارس رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام بالمجمع تقديراً للمجهودات التي بذلوها في انقاذ حياة ابنهم.