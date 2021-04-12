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الدفاع المدني برفح يُنفِّذ 989 مهمة خلال الربع الأول من 2021

12 نيسان / أبريل 2021 10:55

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غزة-الرأي

نفَّذت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة رفح 989 مهمة خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، شملت مهمات إطفاء وإسعاف وإنقاذ ومهام الأمن والسلامة ودورات تدريبية مختلفة.

وأوضح العقيد عبد العزيز العطار مدير الدفاع المدني بالمحافظة أن طواقم الجهاز نفذَّت عدة مهمات خلال تلك الفترة شملت 106 مهمة إطفاء، و99 مهام إنقاذ، وإسعاف ما يزيد عن 156 مواطناً داخل المحافظة .

وأشار العطار إلى أن دائرة الأمن والسلامة التابعة للدفاع المدني نفذت 176 معاملة وتصريح لعدد من المصانع وصالات الأفراح وحرف مختلفة والقيام بزيارات تفتيشية للمؤسسات والشركات وتفقد إجراءات الأمن والسلامة بها، في حين بلغت نداءات الاستغاثة التي تم التعامل معها في غرفة العمليات المركزية 452 نداءً، فيما نفذت إدارة التدريب 8 دورات تنشيطية في علوم الدفاع المدني.

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