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"شرطة التدخل" بالشمال تُنظم طابور أركان لكوادرها

12 نيسان / أبريل 2021 10:58

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غزة-الرأي

نظّمت دائرة شرطة تدخل وحفظ النظام بمحافظة شمال غزة صباح الأحد طابور أركان لكوادرها بموقع الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، بحضور مدير شرطة التدخل وحفظ النظام بالقطاع العقيد إسماعيل أبو راشد ونائبه العقيد محمود كحيل، ومدير تدخل الشمال العقيد عاطف اللوح، ولفيف من ضباط، وصف ضباط، وأفراد قوة تدخل، وحفظ النظام بالشمال.

بدوره، أشاد العقيد أبو راشد بجهود قوات التدخل وحفظ النظام المميزة في بسط السيطرة وفرض الهدوء في المحافظة؛ مؤكداً على ضرورة العمل بإخلاص والمحافظة على الروح المعنوية العالية رغم كل الصعوبات والمعيقات.

وفي سياق متصل؛ ناقش العقيد أبو راشد مع مدير تدخل الشمال وقادة الفصائل بشرطة التدخل عددًا من الإجراءات الخاصة بخطة العمل خلال شهر رمضان المبارك، وفصل الصيف المقبل.

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