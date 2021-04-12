بلدية خان يونس تركب مصابيح إنارة بطريق حي الأمل الرئيسي

غزة-الرأي

قام قسم الكهرباء في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة وبالتعاون مع لجنة حي الأمل وجمعية فلسطين للسلامة المروية وفريق العمل التطوعي بتركيب (32) مصباحًا جديدًا للإنارة وذلك على طول طريق حي الأمل الرئيسي "شارع أحمد نمر حمدان" بدءًا من مفترق الضهرة جنوبًا وحتى الشئون الاجتماعية شمالاً.

وذكر عضو المجلس البلدي أ. مروان أبو شمالة، أن عملية تركيب مصابيح الإنارة تـأتي في إطار المساعي المبذولة من قبل بلدية خان يونس والجهات المختصة والجمعيات الخيرية من أجل تحسين طبيعة الخدمات المقدمة للسكان في ظل الظروف الحالية وفي مقدمتها وباء كورونا، وتعزيز الرؤية لسكان المنطقة وأصحاب المركبات خاصة في الليل وللحد من الحوادث المرورية، مشيرًا إلى أنه قد تم توفير مصابيح الإنارة بدعم من فاعلي الخير وأهالي المنطقة.

من جانبه ،شكر رئيس لجنة حي الأمل أ. محمود كُلاب جهود رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، وأعضاء المجلس البلدي، والعاملين في البلدية، والفنيين في قسم الكهرباء، ورئيس مجلس إدارة جمعية فلسطين أ. عبد الفتاح الدقي، وعضو مجلس الإدارة د. محمـد أبو معمر على سرعة استجابتهم لنداء السكان والعمل على تركيب مصابيح الإنارة للشارع المذكور كونه حيوياً ويربط المخيم بحي الأمل.