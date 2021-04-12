بلدية غزة تشارك في وضع حجر الأساس لمشروع الري الزراعي شمال المدينة

غزة-الرأي

شارك رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج في وضع حجر الأساس لمشروع الري الزراعي الذي سيغطي 5 آلاف دونم شمال المدينة.

جاء ذلك خلال حفل نظمته سلطة المياه حضره رئيسها الوزير م. مازن غنيم ووكيل وزارة الزراعة م. طارق صقر، ومحافظ شمال غزة صلاح أبو وردة، ورؤساء بلديات الشمال.

وأكد السراج على أهمية هذا المشروع في تعزيز صمود المزارعين في المناطق الشرقية وتحسين واقع الخزان الجوفي من خلال ري المزروعات بالمياه المعالجة.

وقال م. غنيم في كلمته إن وضع حجر الأساس لهذا المشروع يعد لبنة مهمة على طريق تحقيق التكامل المائي والغذائي والطاقة في قطاع غزة، وسيكون نموذجاً مهماً للاستفادة من مصادر المياه البديلة من خلال معالجة المياه العادمة وترشيحها للخزان الجوفي ومن ثم استعادتها للري الزراعي، وكذلك توفير مصادر طاقة بديلة لضمان الاستدامة وتقليل التكلفة.

