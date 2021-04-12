وكالة الرأي الفلسطينية حماس تستنكر استهداف منزل مرشح للتشريعي في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية تجمع المؤسسات الخيرية: مساعدات لعشرات آلاف الأسر بغزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشارك في وضع حجر الأساس لمشروع الري الزراعي شمال المدينة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تركب مصابيح إنارة بطريق حي الأمل الرئيسي وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة التدخل" بالشمال تُنظم طابور أركان لكوادرها وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني برفح يُنفِّذ 989 مهمة خلال الربع الأول من 2021 وكالة الرأي الفلسطينية غزة تستقبل "رمضان" وفق إجراءات وقائية للحد من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية 17 حالة وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية فوانيس رمضان تبعث الحياة في شوارع غزة رغم كورونا وكالة الرأي الفلسطينية لماذا تندر الأزهار ذات اللون الأزرق في الطبيعة؟ العلماء يجيبون
أخبار » الأخبار الحكومية

"الشرطة النسائية" تفتتح دورة فن الإشارة والتخاطب اللاسلكي

12 نيسان / أبريل 2021 01:04

1
1

غزة-الرأي

افتتحت الشرطة النسائية بالتعاون مع العمليات المركزية دورة تدريبية بعنوان" فن الإشارة والتخاطب اللاسلكي" بقاعة هندسة المتفجرات في مدينة عرفات للشرطة بواقع 14 ساعة تدريبية.

وأكد الرائد رائد الكومي محاضر الدورة أن الدورة تهدف إلى تطوير عمل الإشارة والعمليات والتخاطب اللاسلكي لدى العاملات في قسم الإشارة بالشرطة النسائية.

وأشار الكومي إلى أن الدورة تشمل أصول المخاطبة اللاسلكية، ونظم المعلومات، ومبادئ علم الاتصالات، وأمن الاتصالات، وفن كتابة وشرح سجل الأحوال وأمن اللاسلكي.

وأوضح أن هذه الدورات تستطيع تقييم وتصحيح الأخطاء الواردة أثناء المهمات، وضمان سير ونجاح العمل، والتنبؤ بنتيجة المهمة قبل انتهائها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء فلسطين تفتتح مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الدرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟