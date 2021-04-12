"الشرطة النسائية" تفتتح دورة فن الإشارة والتخاطب اللاسلكي

غزة-الرأي

افتتحت الشرطة النسائية بالتعاون مع العمليات المركزية دورة تدريبية بعنوان" فن الإشارة والتخاطب اللاسلكي" بقاعة هندسة المتفجرات في مدينة عرفات للشرطة بواقع 14 ساعة تدريبية.

وأكد الرائد رائد الكومي محاضر الدورة أن الدورة تهدف إلى تطوير عمل الإشارة والعمليات والتخاطب اللاسلكي لدى العاملات في قسم الإشارة بالشرطة النسائية.

وأشار الكومي إلى أن الدورة تشمل أصول المخاطبة اللاسلكية، ونظم المعلومات، ومبادئ علم الاتصالات، وأمن الاتصالات، وفن كتابة وشرح سجل الأحوال وأمن اللاسلكي.

وأوضح أن هذه الدورات تستطيع تقييم وتصحيح الأخطاء الواردة أثناء المهمات، وضمان سير ونجاح العمل، والتنبؤ بنتيجة المهمة قبل انتهائها.