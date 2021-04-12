"الاقتصاد "تبدأ تطبيق خطتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية

غزة-الرأي

بدأت وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ خطتها الرقابية على المحلات التجارية والأسواق والمولات في محافظات غزة.

وأكدت الوزارة في تقرير أصدرته الدائرة الإعلامية، ان طواقم حماية المستهلك بدأت الخطة الرمضانية للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك عبدالفتاح أبو موسى، أن طواقم التفتيش ستبدأ بتنفيذ خطتها الميدانية من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، من أجل توفير السلع بأسعار وكميات مناسبة، فيما ستتابع مستودعات ومخازن التجار للمواد الغذائية وستقوم بإخذ عينات منها للفحص المخبري للتأكد من سلامتها.

وأشار أبو موسى، إلى أن الطواقم ستعمل على فترين صباحية ومسائية لمتابعة الأسعار ومنع استغلال المواطنين بالتعاون مع الجهات الرقابية الحكومية الأخرى.

وأكد أبو موسى، أن التركيز سيكون خلال رمضان على المطاعم والمطابخ والألبان والأجبان والمعلبات والعجائن وغيرها من المنتجات ومدى صلاحيتها للاستهلاك وجودتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

