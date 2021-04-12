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لجنة صياغة اللائحة التنفيذية تُسلم مشروع اللائحة لرئيس ديوان الفتوى والتشريع

12 نيسان / أبريل 2021 02:18

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غزة-الرأي

تسلم رئيس ديوان الفتوى والتشريع سعادة المستشار/ أسامة سعيد سعد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005 من سعادة المستشار عميد حقوقي/ أحمد عطا الله المستشار القانوني لوزير الداخلية والأمن الوطني ورئيس لجنة صياغة مشروع اللائحة، وذلك في لقاء جمعهما بمكتب رئيس الديوان صباح اليوم وحضر اللقاء أعضاء لجنة صياغة اللائحة

بدوره ،رحب رئيس الديوان برئيس وأعضاء اللجنة، مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة على مدار (48) جلسة لصياغة اللائحة وإعدادها بناءً على أسس الصياغة التشريعية لكي تخرج اللائحة بالصورة المطلوبة مؤكداً على أهمية إعداد اللوائح المنظمة لتطبيق القوانين وتنفيذها كي لا تبقى القوانين معطلة.

من جانبه، تحدث العميد أحمد عطا الله عن بعض من تفاصيل صياغة هذه اللائحة مشيراً إلى أهمية اعتمادها من الجهات المختصة وتطبيقها على أرض الواقع مبيناً تفاعل أعضاء اللجنة وإثرائهم جلسات الحوار والمناقشة لكي تخرج اللائحة بهذه القوة وعلى هذه الشاكلة، وأكد رئيس الديوان المستشار أسامة سعد على أنه سيتم رفع مشروع اللائحة للأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتمادها وإقرارها حسب الأصول.
يشار إلى أن ديوان الفتوى والتشريع شكل هذه اللجنة برئاسة المستشار القانوني لوزير الداخلية، وعضوية كلاً من ديوان الفتوى والتشريع، ووزارة الداخلية والأمن الوطني بإداراتها المختلفة، ووزارة العدل، وديوان الموظفين العام.
 

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