هيئة العمل التعاوني يشارك في لجنة ترسية العطاء

رفح- الرأي

شارك قسم هيئة العمل التعاوني في لجنة ترسية العطاء بجمعية رفح التعاونية الزراعية، بعد دراسة العروض المقدمة من قبل الشركات، لتنفيذ مشروع توريد وتركيب مشتل زراعي، وتركيب مظلة تصنيع ، وتوريد فرامة اعشاب ومكبس اعلاف .

يذكر أن مشروع البونيكام يهدف للتخلص من المخلفات العضوية الزراعية النباتية بتصنيع الاعلاف البديلة في منطقة الشوكة بمحافظة رفح ، بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - مرفق البيئة - برنامج المنح الصغيرة .



كما وتختص الهيئة بمراقبة القرارات المركزية الصادرة عن الجمعيات التعاونية، ومتابعة المشاريع التي تنفذها، سواء من ميزانية الجمعية، أم الممولة من الجهات المانحة.

وتشرف الهيئة على نحو 185 جمعية تعاونية زراعية وحرفية واسكانية وخدماتية، موزعين على محافظات القطاع.