دروجبا يحرز هدفا تاريخيا بقميص تشيلسي فى كأس الاتحاد الإنجليزى

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

كان النجم الإيفوارى ديدييه دروجبا أحد أهم اللاعبين فى تاريخ تشيلسى الإنجليزى، وسجل العديد من الأهداف المذهلة التى منحت البلوز عددا من الألقاب التى حفرت اسمه بالذهب فى تاريخ النادى الإنجليزى.

ورغم أن دروجبا سجل 297 هدفا خلال مسيرته فى ملاعب كرة القدم ، إلا أن هدفه فى شباك بورتسموث فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى عام 2010، يعد من الأهداف التى تم تسجيلها فى تاريخه وتاريخ تشيلسى أيضا، نظرا لكونه منح البلوز لقب البطولة بالفوز على بورتسموث بهدف نظيف.