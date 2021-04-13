تشيلسى يستضيف بورتو لحسم بطاقة نصف نهائى دورى أبطال أوروبا

يحل نادى بورتو البرتغالى ضيفا على تشيلسى الإنجليزى في تمام التاسعة مساء مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز ضمن منافسات إياب دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض تشيلسي المباراة باحثا عن في تأكيد تفوقه أمام بطل البرتغال وحسم التأهل بشكل رسمي إلى الدور المقبل بجدارة واستحقاق ومواصلة المشوار نحو اللقب وتحقيق المفاجأة.

وتغلب تشيلسي علي مضيفه بورتو في لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء الماضي علي ملعب رامون سانشيز بيزخوان بثنائية نظيفة، حيث تقدم ماسون ماونت بالهدف الأول قبل أن يعزز تشيلويل تقدم البلوز بالهدف الثاني.

وبات تشليسي بفوزه في لقاء الذهاب خارج ملعبه، أكثر الفرق اقترابا من الصعود لدور نصف النهائي

ويعتمد توماس توخيل المدير الفني للبلوز على الهدوء والعمل على فرض سيطرته على مجريات اللقاء وتسجيل هدف مبكر يقضي على آمال الضيوف في تعديل النتيجة والمنافسة على التأهل.



على الجانب الآخر، يسعى بوروتو إلى تحقيق مفاجأة باسقاط البلوز في عقر داره والإطاحة به خارج البطولة رغم علمه بصعوبة المواجهة، ولكن هو سيعمل بشكل قوي على تصحيح الأخطاء التي وقع بها في مباراة الذهاب ومحاولة تصحيحها، لدخول هذه الموقعة بكل قوة من أجل تحقيق الفوز والعودة بريمونتادا تاريخية من أجل خطف بطاقة العبور.

ومن المنتظر أن يلتقى الفائز من تشيلسى وبورتو مع الفائز من مباراة ريال مدريد وليفربول التي تقام غدا بملعب الآنفيلد.