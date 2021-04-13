محمد صلاح يشعل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد ختام الجولة 31



نجح الدولي المصري محمد صلاح في إشعال المنافسة من جديد على صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي، بعدما سجل هدفا في مرمى أستون فيلا، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الكروى الجارى 2020-2021، مع هارى كين نجم توتنهام هوتسبير، عقب انتهاء مساء الإثنين مباريات الجولة الـ31.



ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي



واستطاع محمد صلاح الوصول إلى صدارة الهدافين في هذه الجولة مع هاري كين، مهاجم توتنهام، بواقع 19 هدفًا لكل منهما في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتجدد الصراع بينهما.



وسجل محمد صلاح هدفا في مرمى أستون فيلا، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب استاد "الأنفيلد" والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين لهدف.



بينما فشل هارى كين في هز الشباك في سقوط توتنهام أمام مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المثيرة التي أقيمت على ملعب "توتنهام" بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ويحتل برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا.



ويأتي هيونج مين سون، لاعب توتنهام هوتسبير، في المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا، بعدما سجل هدف السبيرز الوحيد في شباك مانشستر يونايتد، متساويا مع دومينيك كالفيرت ليوين وباتريك بامفورد نجم ليدز يونايتد.



وجاء ألكسندر لاكازيت، مهاجم أرسنال، في المركز السابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، بعدما أحرز ثنائية في فوز الجانرز على مضيفه شيفيلد يونايتد، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما في نفس الجولة، على ملعب "برامول لين".

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي: