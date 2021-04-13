كيفية التحكم فى أجهزة التلفزيون بنظام أندرويد عبر الموبايل

أصبحت أجهزة Android TV أكثر أنظمة التشغيل شيوعًا لأجهزة التلفزيون، وهى متوفرة من أجهزة التلفزيون ذات المستوى المبتدئ إلى أجهزة التلفزيون الذكية المتميزة المتطورة من العلامات التجارية المختلفة، وعلى الجانب الآخر، تأتى جميعها تقريبًا مزودة بجهاز تحكم عن بعد يعمل بالصوت يسمح للمستخدمين بإجراء بحث صوتى والتفاعل مع مساعد Google والتحكم فى القائمة والإعدادات.

ومع ذلك، هناك أوقات تشعر فيها فقط أن جهاز التحكم عن بعد المضمن يفقد بعض الوظائف، فعلى سبيل المثال، دائمًا ما تكون تجربة الكتابة صعبة عند استخدام مفاتيح D- pad على جهاز التحكم عن بُعد، وفى هذه الحالة، يبدو أن استخدام تطبيق Android TV أكثر ملاءمة لأنه يوفر جميع الوظائف التى يوفرها جهاز التحكم عن بُعد، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح كاملة لتجربة كتابة أسهل. يوفر التطبيق أيضًا خيار لوحة



كيفية إعداد جهاز التحكم عن بعد فى Android TV

1. قم بتنزيل تطبيق Android TV Remote من متجر التطبيقات، وهو متوفر على كل من Android و iOS.

2. قم بتوصيل الهاتف الذكى وجهاز Android TV بنفس شبكة Wi- Fi.

3. افتح تطبيق Android TV وانتظر حتى يكتشف التلفزيون.

4. اضغط على اسم التلفزيون ثم أدخل رمز PIN من شاشة التلفزيون فى التطبيق للاتصال.

5. يمكن الأن البدء فى استخدام التطبيق للتحكم فى Android TV.