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مباحث التموين تُكثف جولاتها على الأسواق مع حلول "رمضان"

13 نيسان / أبريل 2021 08:55

مباحث التموين تُكثف جولاتها على الأسواق مع حلول "رمضان"
مباحث التموين تُكثف جولاتها على الأسواق مع حلول

غزة- الرأي

كثَّفت دائرة مباحث التموين بالشرطة جولاتها على الأسواق والمحلات التجارية، والمولات، مع حلول شهر رمضان المبارك؛ لمتابعة صلاحيات السلع الغذائية، والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والوقاية الخاصة بجائحة كورونا.

وتأتي هذه الجولات ضمن خطة وإجراءات مباحث التموين بالشراكة مع حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، والطب الوقائي بوزارة الصحة، وصحة البلدية التابعة للحكم المحلي.

و قال مدير مباحث التموين المقدم أحمد قنيطة:" شرعنا بالجولات التفتيشية قبيل شهر رمضان المبارك لمتابعة الأسواق، والمولات التجارية، ومحلات بيع اللحوم، والخضروات، ومحلات بيع المخللات والتمور، والعصائر، والأجبان".

وأشار إلى أن مباحث التموين تتابع عملها في متابعة تواريخ صلاحية السلع الغذائية، وسلامتها، ومطابقتها للمواصفات القانونية، بالإضافة لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وذكر قنيطة، أن مباحث التموين حررت 37 محضر ضبط وإتلاف خلال جولاتها، لمواد غير صالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات، حيث ضبطت 4 أطنان و200 كيلو جرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام، وتمت مصادرتها لإتلافها.

وحول الإجراءات المتبعة بحق التجار المخالفين؛ نوه مدير مباحث التموين إلى أن التعامل معهم يتم حسب طبيعة المخالفة؛ مضيفًا: "في حال ثبوت الاحتكار يتم تحرير محضر ضبط مع اتخاذ الإجراء القانوني بالتوقيف في بعض الأحيان، أو كتابة تعهد بالالتزام، من ثم تحويل المخالفين للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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