التعليم في الوسطى تزور طالبة من مدرسة مساعد العازمي لتهنئتها بالسلامة

غزة-الرأي

في إطار جهودها لتعزيز الاتصال والتواصل مع المجتمع المحلي، قام وفد من مديرية التربية والتعليم بالوسطى بزيارة للطالبة ميرا السمري الطالبة بمدرسة مساعد العازمي الأساسية المشتركة، للاطمئنان عليها وتهنئتها بالسلامة، حيث تتماثل للشفاء في بيتها بعد تعرضها لوعكة صحية.

ضم الوفد كل من مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس شعبة الصحة المدرسية وليد عطية، ومديرة مدرسة مساعد العازمي الأساسية المشتركة عائشة يونس، وكان في استقبالهم والد الطالبة وأسرتها، وذلك للاطمئنان على وضعها الصحي.

مدير الدائرة الفنية محمد حمدان هنأ الطالبة السمري بالسلامة واطمأن على وضعها الصحي، وأكد وقوف مديرية التربية والتعليم بالوسطى ومدرسة مساعد العازمي مع الطالبة وكافة الطلبة خاصة خلال الفترة الحالية من التعليم الإلكتروني والصفوف الافتراضية خلال جائحة كورونا.

ونقل حمدان للطالبة ولأسرتها أمنيات مدير التربية والتعليم وأسرة المديرية بالشفاء التام والعودة إلى المدرسة، وأضاف بأن المديرية والمدرسة ستواصل التنسيق والمتابعة مع الطالبة السمري لمساعدتها ودمجها في الصفوف الافتراضية.

