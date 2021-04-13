"المدهون" و"عوض" يناقشان آليات الارتقاء بالخدمات العدلية

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، في مكتبه، رئيس متابعة العمل الحكومي، د. محمد عوض، وبحضور عدد من رؤساء النيابات ورئيس ديوان النائب العام والمدير العام.

وناقش اللقاء آليات تطوير وتقدم وارتقاء جودة الخدمات العدلية المقدمة لجمهور المواطنين ودور النيابة في تحقيق الاستقرار المجتمعي والسلم الاهلي، وتعزيز ثقة المواطن بنفسه وانتمائه لوطنه وقضيته العادلة.

كما ناقش الطرفان تحديد مسار السياسة العقابية في تحقيق الردع العام، وحسن إدارة النيابة لمنظومة العدالة الجنائية في ظل حالة الطوارئ وظروف جائحة كورونا. كما ناقش اللقاء العلاقة الإيجابية مع المؤسسة الأمنية والشرطية، والأوضاع الفنية والإدارية لوحدات النيابة العامة، ومواجهة التحديات التي تعترض العمل.

وأكد رئيس لجنة العمل الحكومي د.عوض على جهوزية رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي لدعم النيابة العامة واسنادها المستمر وصولاً للعدالة الناجزة، وتحقيق أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني.



من جانبه، أكد النائب العام على مواصلة النيابة العامة ريادة المسئولية المجتمعية، وتعزيز سيادة القانون، والاستمرار في ترسيخ قيم العدالة، وبسط القسط بين المواطنين، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد.