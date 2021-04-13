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مستشفى العيون يجرى أكثر من ( 400 ) عملية خلال مارس الماضي

13 نيسان / أبريل 2021 09:33

مستشفى العيون يجرى أكثر من ( 400 ) عملية خلال مارس الماضي
مستشفى العيون يجرى أكثر من ( 400 ) عملية خلال مارس الماضي

غزة- الرأي

قال مشرف العمليات بمستشفى العيون  جهاد بدران، إن الطواقم الطبية أجرت( 405 ) عملية خلال مارس الماضي منها 88 عملية صغرى ، و121 عملية متوسطة ، و28 عملية كبرى . 


وأوضح بدران، أن الطاقم الطبى كان قد أجرى عمليات ذات مهارات عالية تصل إلى 68 عملية بمعدل 72 مهارة عليا متوسطة و 19 كبرى ، لافتا إلى أنه تم إجراء 158 عملية حقن الآفاستين ،إلى جانب إجراء عمليات المياه البيضاء . 


وذكر بدران أنه بلغ عدد العمليات الطارئة بالمستشفى (10) عمليات منها عملية استئصال ورم حميد  بشكل كامل بقطر 1.8 سم من محجر عين طفلة في الرابع عشرة من عمرها دون إضرار بمقلة العين.


 و ذكر د. علاء الشرفا رئيس قسم التخدير بالمستشفى أنه تم تخدير (405) حالة منها 143 حالة تخدير عام، و262 تخدير موضعي.
ومن جهته أشاد مدير المستشفى د.حسام داود بالجهد المبذول في قسم العمليات في ظل انتشار فايروس كورونا.

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