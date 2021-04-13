"القدس موعدنا" تدين اختطاف الاحتلال لممثلها برام الله

رام الله - الرأي:

أدان الناطق باسم قائمة "القدس موعدنا" علاء حميدان، ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من اختطاف لممثل القائمة ناجح عاصي من منزله في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة

وقال حميدان في بيان وصل "الرأي" فجر اليوم الثلاثاء، إن عملية الاعتقال التي نفذتها القوات الخاصة تعكس همجية الاحتلال وبربريته القائمة على الإرهاب والتخويف، ومحاولته التأثير على نتائج الانتخابات بشكل مسبق.

وأكد أن حملات الاعتقال المستمرة منذ سنوات ستفشل في كسر عزيمة أبناء الشعب الفلسطيني، فهذا الشعب الأصيل يواصل عناده السياسي وتحديه منذ عشرات السنوات، وسيفشل مخطط الاحتلال بأن تكون الساحة الفلسطينية لقمة سائغة لأجندته ومشاريعه.

وشدد حميدان على ضرورة المضي قدما في العملية الديمقراطية وترتيب البيت الفلسطيني، كما دعا الدول الضامنة ودول الاتحاد الأوروبي التدخل لوقف هذه الاعتداءات، وحماية المسار الديمقراطي الفلسطيني من التغول الذي تمارسه حكومة الاحتلال والهادف لوقفه وتعطيله.