تعليم شرق غزة تنظم لقاءً تثقيفياً بعنوان "غذاؤك صحي في رمضان"

غزة-الرأي

نظم قسم الصحة المدرسية في مديرية التربية والتعليم شرق غزة لقاءً تثقيفياً غذائياً بعنوان "غذاؤك صحي في رمضان" لموظفي المديرية والطاقم التعليمي فيها.

وحضر اللقاء الذي بث من خلال تطبيق الزووم الالكتروني د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ، أ.عبد الله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية ، أ.محمد الأستاذ خبير التغذية ومحاضر اللقاء.

وتناول الأستاذ في اللقاء الأطعمة التي ينصح تناولها في وقت السحور والإفطار ، إضافة إلى بعض الأخطاء التي يقع بها بعض الصائمين خلال الأكل والمشاكل الصحية التي قد تقع لهم وآلية تجنبها.

ورحب د. الشيخ خليل بالحضور ، مقدماً شكره لقسم الصحة المدرسية ولضيف اللقاء على جهدهم المبذول في عقد اللقاءات التثقيفية المهمة.

من جانبه، أوضح أ.نصار أن هذا اللقاء يأتي ضمن الأنشطة والفعاليات العديدة التي يقوم بها القسم بهدف تثقيف الموظفين ، مشيراً إلى أن شهر رمضان سيتخلل مثل هذه اللقاءات.

وتم خلال اللقاء الاجابة على العديد من التساؤلات الصحية من قبل المشاركين.

