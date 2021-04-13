وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية و النيابة العامة يشرعان بتطبيق الربط الالكتروني والتوأمة بينهما وكالة الرأي الفلسطينية قسم التفتيش بوزارة العمل ينفذ زيارات تفتيشية لمطاعم ومخابز رفح وكالة الرأي الفلسطينية غزة: 8 وفيات و1292 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنفذ 6مخالصات عمالية بمحافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرض إغلاقًا على الضفة وغزة الأربعاء والخميس وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غدًا الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ خان يونس تنظم لقاء توعوي حول لقاح فايروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنهي استعدادها لاستقبال شهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن إقامة شبكة طرق استيطانية لربط تل أبيب-بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي ينقذ حياة شاب ثلاثيني بأعجوبة
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شرق غزة تنظم لقاءً تثقيفياً بعنوان "غذاؤك صحي في رمضان"

13 نيسان / أبريل 2021 10:43

1
1

غزة-الرأي

نظم قسم الصحة المدرسية في مديرية التربية والتعليم شرق غزة لقاءً تثقيفياً غذائياً بعنوان "غذاؤك صحي في رمضان" لموظفي المديرية والطاقم التعليمي فيها.
وحضر اللقاء الذي بث من خلال تطبيق الزووم الالكتروني د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ، أ.عبد الله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية ، أ.محمد الأستاذ خبير التغذية ومحاضر اللقاء.
وتناول الأستاذ في اللقاء الأطعمة التي ينصح تناولها في وقت السحور والإفطار ، إضافة إلى بعض الأخطاء التي يقع بها بعض الصائمين خلال الأكل والمشاكل الصحية التي قد تقع لهم وآلية تجنبها.
ورحب د. الشيخ خليل بالحضور ، مقدماً شكره لقسم الصحة المدرسية ولضيف اللقاء على جهدهم المبذول في عقد اللقاءات التثقيفية المهمة.
من جانبه، أوضح أ.نصار أن هذا اللقاء يأتي ضمن الأنشطة والفعاليات العديدة التي يقوم بها القسم بهدف تثقيف الموظفين ، مشيراً إلى أن شهر رمضان سيتخلل مثل هذه اللقاءات.
وتم خلال اللقاء الاجابة على العديد من التساؤلات الصحية من قبل المشاركين.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء فلسطين تفتتح مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الدرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟