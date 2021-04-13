"صباح" يطلع على سير العمل فى مستشفى شهداء الأقصى

غزة- الرأي

اطلع د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، على سير العمل فى مستشفى شهداء الأقصى على جهوزية محطة الاكسجين و القدرة الانتاجية و التأكد من وجود احتياطى اكسجين من الاسطوانات لتغطية استهلاك الاكسجين وتزويدهم بالاحتياطى اللازم من الاكسجين داخل الأقسام و العنايات و العمليات .

وتأتي هذه الزيارة التى رافقه فيها مدراء ادارته، ضمن التواصل المستمر والدعم وتطوير الخدمة الصحية في المستشفيات في ظل جائحة كورونا .

وتفقد الوفد خلال الزيارة أقسام العزل والمبيت الخاصة في الكوفيد -19 محطات الأكسجين واسطوانات الأكجسين الموجودة في المسشتفى والأقسام .

وناقش الوفد ألية فتح العيادات الخارجية وتجهيز المكان الجديد الخاص بها " مكان نادي دير البلح " وسيتم البدء بالترميم في القريب العاجل .

وأشاد د. صباح، بالجهود الكبيرة التي تبذل من أجل تقديم خدمة أفضل للتخفيف عن المرضى في ظل هذا الوباء .

وفى سياق متصل، كرم الطب الحرج ومدير عام المستشفيات أطباء العناية المركزة الذى عملوا مع مرضى كوفيد فى أقسام العزل بمستشفى شهداء الأقصى.

وثمن د. كمال خطاب مدير المستشفى هذه الزيارة وأكد على أهميتها والتواصل من أجل الحفاظ على حياة المرضى وتجويد الخدمة المقدمة .