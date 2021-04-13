وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية و النيابة العامة يشرعان بتطبيق الربط الالكتروني والتوأمة بينهما وكالة الرأي الفلسطينية قسم التفتيش بوزارة العمل ينفذ زيارات تفتيشية لمطاعم ومخابز رفح وكالة الرأي الفلسطينية غزة: 8 وفيات و1292 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنفذ 6مخالصات عمالية بمحافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرض إغلاقًا على الضفة وغزة الأربعاء والخميس وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غدًا الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ خان يونس تنظم لقاء توعوي حول لقاح فايروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنهي استعدادها لاستقبال شهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن إقامة شبكة طرق استيطانية لربط تل أبيب-بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي ينقذ حياة شاب ثلاثيني بأعجوبة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

خلال زيارة ميدانية..

"صباح" يطلع على سير العمل فى مستشفى شهداء الأقصى

13 نيسان / أبريل 2021 11:04

"صباح" يطلع على جهوزية محطة الاكسجين فى مستشفى شهداء الأقصى

غزة- الرأي

اطلع د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، على سير العمل فى مستشفى شهداء الأقصى  على جهوزية محطة الاكسجين و القدرة الانتاجية و التأكد من وجود احتياطى اكسجين من الاسطوانات لتغطية استهلاك الاكسجين وتزويدهم بالاحتياطى اللازم من الاكسجين داخل الأقسام و العنايات و العمليات .

وتأتي هذه الزيارة  التى رافقه فيها مدراء ادارته، ضمن التواصل المستمر والدعم وتطوير الخدمة الصحية في المستشفيات في ظل جائحة كورونا .

 وتفقد الوفد خلال الزيارة  أقسام العزل والمبيت الخاصة في الكوفيد -19 محطات الأكسجين واسطوانات الأكجسين الموجودة في المسشتفى والأقسام .

وناقش الوفد ألية فتح العيادات الخارجية وتجهيز المكان الجديد الخاص بها " مكان نادي دير البلح " وسيتم البدء بالترميم في القريب العاجل .

 وأشاد د. صباح،  بالجهود الكبيرة التي تبذل من أجل تقديم خدمة أفضل للتخفيف عن المرضى في ظل هذا الوباء .

وفى سياق متصل، كرم الطب الحرج ومدير عام المستشفيات أطباء العناية المركزة الذى عملوا مع مرضى كوفيد فى أقسام العزل بمستشفى شهداء الأقصى.

وثمن د. كمال خطاب مدير المستشفى  هذه الزيارة وأكد على أهميتها والتواصل من أجل الحفاظ على حياة المرضى وتجويد الخدمة المقدمة .

 

 

173086988_929923387772879_5680787577164890784_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء فلسطين تفتتح مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الدرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟