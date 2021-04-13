دوريات شرطة خان يونس تنفذ "1,569" مهمة خلال الربع الأول من 2021

خان يونس- الرأي

نفذت الدوريات المركزية في شرطة محافظة خان يونس "1,569" مهمة خلال الربع الأول من العام الجاري تنوعت ما بين فض إشكاليات ومشاجرات ونشر حواجز ليلية وتأمين علاج موقوفين وغيرها من المهمات التي يتم تكليف الدوريات بها.



وذكرت إحصائية صادرة عن الدوريات " تعاملت عناصرها مع "688" مهمة حواجز ليلية وانتشارات داخل الاختصاص، و "303" مهمة فض مشاجرات واعتداءات، و "33" مهمة تأمين لموقوفين أثناء فترة علاجهم داخل مستشفيات المحافظة.



وبينت الإحصائية أن قوة الدوريات المركزية قامت بـ"9" مهمات مساندة للدفاع المدني، و "65" مهمة نقل موقوفين ، بالإضافة إلى "16" مهمة تأمين لمباريات كروية.



وأشارت الإحصائية إلى تنفيذهم لـ "59" مهمة مساندة لمراكز الشرطة، و "120" مهمة مساندة للإدارات الفرعية المتخصصة، و "47" مهمة برفقة الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات، و "57" مهمة إمداد وصيانة خاصة، و "172" مهمة أخرى تم تكليف الدوريات بها.