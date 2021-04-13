ديوان الفتوى والتشريع يصدر مجموعة من أكواد القوانين

غزة-الرأي

أتم ديوان الفتوى والتشريع طباعة وإصدار مجموعة من القوانين الهامة والأكثر تداولاً بين المستشارين والمحامين ومن يعمل في الحقل القانوني على شكل كتيبات صغير يسهل اقتناؤها، وجاءت هذه القوانين في (17) كتيب، وأهم ما يميز هذه الكتيبات أنها اشتملت على القوانين بأحدث تعديلاتها، هذا بالإضافة إلى أن بعض هذه الكتيبات اشتملت على قوانين قديمة ترجع إلى حقب زمنية متعددة وما زالت سارية المفعول كالتشريعات المتعلقة بالأراضي والذي بلغ عددها (27) تشريع تم تجميعهم ومراجعتهم وطباعتهم في كتيب واحد –جزئين، وكذلك قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، بالإضافة لمجلة الأحكام العدلية التي يرجع إصدارها إلى زمن الدولة العثمانية، كما واحتوت هذه الكتيبات على مجموعة من القوانين الأخرى وهي: القانون المدني، قانون الشركات، وقانون المخدرات، وقانون الشركات، وقانون التحكيم ولائحته التنفيذية، وقانون التنفيذ، وقانون العمل والأنظمة الخاصة به، وقانون العقوبات وتعديلاته، وقانون أصول المحاكمات، وقانون رسوم المحاكم، وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الصلح الجزائي، وقانون العقوبات البديلة، وقانون السلطة القضائية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية، وقانون المنازعات الإدارية، وقانون التأمين وقانون المرور، وقانون البَيّنات، وقانون المحكمة الدستورية، ويأتي هذا العمل في إطار دور ديوان الفتوى والتشريع باعتباره مؤسسة قانونية بحته ومن صميم اختصاصاته وصلاحياته طباعة ونشر التشريعات لتحقيق الاستفادة منها، وتحقيق العلم بها.

ويدعو ديوان الفتوى والتشريع كل من يرغب باقتناء هذه الكتيبات مراجعة مقر ديوان الفتوى والتشريع الكائن في الطابق الرابع من مبنى الطابو في أوقات الدوام الرسمي أو التواصل عبر الهاتف رقم 2641358.

