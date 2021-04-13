النيابة و المباحث العامة يشددان على تكاتف الجهود للقضاء على جريمة التسول

غزة-الرأي

شدّد رئيس نيابة شمال غزة ونائب مدير المباحث بالمحافظة المقدم محمد المصري خلال اجتماعهما لتنفيذ مخرجات ورشة عمل مكافحة التسول التي عقدتها النيابة العامة استمرارية تكاتف الجهود لاجتثاث وإنهاء هذه الجريمة المقيتة التي تُسيء لكرامة شعبنا الفلسطيني المحافظ، مؤكدين على اصدار وتنفيذ التوقيف وملاحقة الممتهنين للتسول، والعمل برؤية واضحة ومنهجية للقضاء عليها، معتبرين أن ظاهرة التسول جريمة يعاقب عليها القانون كأي جريمة تمس بالأمن والاستقرار والسلم الأهلي مع مواصلة مد يد العون للمحتاجين عبر الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية ،.

وقد حضر اللقاء أعضاء النيابة أ/محمد قعدان وأ/أحمد الطرشاوي وأ /عبد الحكيم بلح وأ/ تامرصالح ، وممثلي المباحث في المراكز الشرطية في المحافظة

وناقش اللقاء تضافر الجهود ومتابعة آليات الضبط الإجرائي والتوقيف والإحالة للقضاء، مع استمرارية تقديم صحيفة السوابق الجنائية للمتسولين المضبوطين، وملاحقة المشغلّين لهم، ورفض تطبيق الصلح الجزائي إلا بعد مرور توقيف شهر، والتعميم على كافة مفتشي التحقيق بعدم إخلاء أي سبيل متهم بالتسول، وإحالته للمباحث العامة، وعرضه على وكيل النيابة لتوقيفه واستكمال التحقيقات حسب الأصول



