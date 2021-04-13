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أوقاف خان يونس و أكاديمية بناء الإنسان للتربية وعلوم القرآن يبحثان سبل التعاون

13 نيسان / أبريل 2021 11:51

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غزة-الرأي

بحث مدير أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان سبل التعاون المشترك مع مدير أكاديمية بناء الإنسان للتربية وعلوم القرآن د. آمال أبو عامر, وذلك خلال زيارة قام بها وفد من الأوقاف لمقر الاكاديمية.
واطلع الوفد خلال جولته على طبيعة عمل الاكاديمية والأهداف التي سعى لتحقيقها والخطط والمناهج المعتمدة للارتقاء بطلبة الاكاديمية.
وثمن الغلبان جهود الأكاديمية ودورها في مجال بناء الإنسان وتعزيز علوم القرآن لدى الطلبة, منوهاً الى أن الأوقاف لن تدخر جهداً في دعم هذا المشروع لتحقيق النتائج المرجوة المطلوبة.
يذكر أن قسم التحفيظ بمديرية أوقاف خان يونس يتابع الجانب القرآني بالأكاديمية ويشرف عليه.
 

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