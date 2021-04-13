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أوقاف الشمال تنظم حملة دعوية بعنوان "جاء رمضان"

13 نيسان / أبريل 2021 11:58

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غزة-الرأي

نظم قسم الوعظ والإرشاد بمديرية أوقاف الشمال حملة دعوية بعنوان "جاء رمضان" استهدفت الأسواق والمحلات التجارية, تضمنت توزيع نشرات وكتيبات حول فضائل رمضان وعن أحوال السلف في شهر رمضان المبارك.
بدوره، أوضح مدير أوقاف الشمال د. مرسي سلمان أن تنفيذ هذه الحملة جاء انطلاقا من خطة الادارة العامة للوعظ والإرشاد بالوزارة خلال شهر رمضان المبارك, منوهاً الى أن الهدف منها هو تذكير الناس بفضائل رمضان الذي شرع الله عز وجل صيامه.
وأشار سلمان الى أن الحملة التي نفذها عدد من وعاظ الشمال استهدفت سوق معسكر جباليا "الباعة-المشترين-المحلات التجارية".

 

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