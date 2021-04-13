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مدير أوقاف رفح يستقبل عدداً من الوفود المهنئة ويُكرم حافظ لكتاب الله

13 نيسان / أبريل 2021 12:04

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غزة-الرأي

استقبل مدير أوقاف رفح م. طارق أبو يونس في مقر مكتبه بالمحافظة, وفداً من لجنة المسائلة المجتمعية وممثلين عن لجان الأحياء لبحث سبل التعاون المشترك وتهنئته بالمنصب الجديد.
كما واستقبل أبو يونس وفداً من حركة المقاومة الإسلامية حماس في المنطقة الغربية برفح, وممثلين عن مؤسسة الشيخ نظير اللوقة ولجنة إعمار مسجد العودة لتهنئته بقيادة مديرية أوقاف رفح.
ورحب أبو يونس بالوفود الزائرة, مثمناً جهودهم على مستوى المحافظة وتقديم الخدمات اللازمة كل حسب تخصصه, منوهاً الى سعيه الحثيث لتعزيز سبل التعاون مع الجميع بما يخدم المحافظة والارتقاء بمستوى المديرية وتقديم الخدمات اللازمة.
وأكد على أهمية وعِظم المسئولية الملقاة على عاتقه, مشيراً الى أن إدارته ستواصل مسيرة النجاح التي حققها مدراء الأوقاف السابقين والمُضي قدماً في الإصلاح والتطوير لضمان النجاح المطلوب على أكمل وجه في مختلف الملفات الخاصة بالأوقاف والتي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع, لافتاً الى أن الأوقاف تتحمل مسؤولية كبيرة وعبئا ثقيلاً على كاهلها.
وشكر مدير الأوقاف الجديد الوفود الزائرة على هذه اللفتة الرائعة، مؤكداً على استمرار التواصل الفعال بين الأوقاف والجميع من أجل خدمة المحافظة.
وفي سياق آخر زار وفد من مديرية أوقاف رفح برئاسة مديرها م. طارق أبو يونس الحافظ لكتاب الله الطالب خالد عوض الله, تقديراً لجهوده الطيبة واجتهاده في حفظ كتاب الله تعالى, وضم وفد الأوقاف كل من رئيس قسم التحفيظ د. على المنشاوي ورئيس الشعبة أ. عدنان يوسف ومرشد التحفيظ أ. موسى ضهير.
حيث أثنى أبو يونس على الحافظ خالد واجتهاده في حفظ كتاب الله, وكذلك الجهود المبذولة من قبل قسم التحفيظ في متابعة هذا الملف.
من جهته أعرب المنشاوي ع سعادته في بهذا الإنجار خاصة وأن هذا العام شهد تخريج ثلة من حفظة كتاب الله في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تحيط بالقطاع, مؤكداً على مواصلة قسمه الجهود لتخريج المزيد من الحفظة.
 

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