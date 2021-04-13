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تقديرًا لجهودهم في خدمة الطلبة..

تعليم شرق غزة يكرم فريق وزارة الصحة

13 نيسان / أبريل 2021 12:43

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غزة-الرأي

كرمت مديرية تعليم شرق غزة كوكبة من طواقم وزارة الصحة و ذلك تقديرا لجهودهم الكبيرة التي بذلوها قي خدمة طلبة مدارس شرق غزة في العديد من النواحي الصحية.
و شارك في التكريم الذي تم بالمديرية أ. مازن نور الدين مدير التربية و التعليم شرق غزة ،د جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ، أ. عبدالله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية و أ. مروان عبد الدايم و أ. نادية صبرة المشرفين الميدانيين بقسم الصحة بالمديرية.
و رحب أ. نور الدين بالحضور مشيدا بالجهود الكبيرة التي قام بها فريق وزارة الصحة لخدمة الطلبة بمديرية شرق غزة في ظل جائحة كورونا و تنفيذهم للعديد من اللقاءات التوعوية و الثتقيف الصحي و اجرائهم التطعيمات و الفحوصات الطبية لطلبة المدارس و متابعتهم للمقاصف المدرسية من خلال فريق الطب الوقائي و غيرها من الأمور فيما يتعلق بالنواحي الصحية مؤكدا أن هذا التكريم يأتي من باب الوفاء لأهل العطاء تقديرا لجهودهم الكبيرة في الميدان.
بدوره ثمن أ. نصار جهود فريق وزارة الصحة معربا عن أمله في استمرار التعاون لما فيه خدمة الطلبة.
 

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