بلدية خان يونس :انطلاق أعمال تأهيل المرحلة الثانية لشارع 101

غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ مشروع تأهيل المرحلة الثانية لشارع رقم (101) الواقع في حي المنارة وحي السلام جنوب شرق المدينة وذلك بدعم من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بتكلفة بلغت (180) ألف يورو، وذلك من خلال الشركة الحدودية الذهبية للمقاولات.

وبين رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة أن مشروع تطوير شارع (101) يأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم تنفيذها مطلع العام الماضي لتطوير شبكة الطرق وتحسين واقعها نحو الأفضل خاصة في الأحياء النائية والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل إجراء التحسينات المطلوبة للرقي بها في شتى المجالات، مشيرًا إلى أهمية تلك الأعمال التي تؤسس لمستقبل المدينة وتسهم في نهضتها في ظل الظروف الراهنة لا سيما ربط أحياء خان يونس النائية مع مركز المدينة، شاكرًا إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية على دعمه لمشاريع البلدية ومساندته الكاملة لبرامج التنمية والتطوير.

وأوضح م. البطة أن المرحلة الثانية تشمل تأهيل كيلو متر من الشارع وذلك بعرض (7) أمتار، وتنفيذ أعمال تسوية وفرد طبقة بيس كورس، وتمديد مواسير وتركيب المناهل، إلى جانب توريد وتركيب بلاط انترلوك سمك (8)سم وتركيب حجر جبهة وأعمال إنارة وإشارات المرور.