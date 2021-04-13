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زراعة الوسطى تنفذ جولات ميدانية على مزارع الدجاج اللاحم

13 نيسان / أبريل 2021 01:21

زراعة الوسطى تنفذ جولات ميدانية على مزارع الدجاج اللاحم
زراعة الوسطى تنفذ جولات ميدانية على مزارع الدجاج اللاحم

الوسطى- الرأي

نفذ قسم الدواجن في مديرية زراعة الوسطى، عدة جولات ميدانية على مزارع الدجاج اللاحم بالمحافظة،لتقديم الإرشادات  والنصائح المتعلقة بآليات التربية الصحيحة، والوقاية من أمراض الدجاج اللاحم، وذلك انطلاقاً من الخطة التشغيلية للمتابعة الميدانية لمزارع الدجاج اللاحم في المحافظة.


بدوره، تابع م. طلعت الدرة رئيس قسم الدواجن في المديرية ، مع المربين جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على رخصة مزاولة مهنة تربية الدجاج اللاحم.
وفي السياق ذاته.

 وتفقدت الطواقم الفنية في مديرية زراعة الوسطى، مزرعة دواجن خاصة لأحد المربين تعرضت للاحتراق بعد تسرب غاز التدفئة من إحدى أنابيب الغاز، الأمر الذي أحدث نفوق عدد كبير من الطيور داخل المزرعة.


وشرعت طواقم الوزارة بعمل اللازم وتقديم الحلول لتفادي أي أضرار قادمة.

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