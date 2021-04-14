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برنامج يساعد المصابين بفقر الدم المنجلي على الانتباه والتذكر

14 نيسان / أبريل 2021 09:09

برنامج يساعد المصابين بفقر الدم المنجلي على الانتباه والتذكر
برنامج يساعد المصابين بفقر الدم المنجلي على الانتباه والتذكر

تشير نتائج دراسة حديثة إلى أن برنامج التدريب المعرفي «Cogmed» يمكن أن يساعد في علاج صعوبات الانتباه والذاكرة لدى الأطفال المصابين بمرض فقر الدم المنجلي (SCD).

باستخدام تصميم تجربة عشوائية، طُلب من بعض الأطفال المصابين بالمرض الخضوع لجلسات تدريب على برنامج Cogmed تتضمن تمارين ذاكرة تشبه الألعاب، تتكيف مع أداء المستخدم، وتصبح تدريجياً أكثر صعوبة بمرور الوقت من 3 إلى 5 مرات أسبوعياً لمدة 30 دقيقة تقريباً حتى أكملوا 25 جلسة.

ووفقاً لموقع Aninews، فقد وجد الفريق أن الأطفال الذين أكملوا التدريب المعرفي أظهروا تحسناً ملحوظاً في الذاكرةالعاملة البصرية. وكانت آثار العلاج ملحوظة بشكل خاص للمرضى الذين أكملوا «جرعة» تدريبية من 10 جلسات.

وقال مدير علم النفس وخدمات رعاية المرضى في مركز السرطان واضطرابات الدم في مستشفى الأطفال الوطني، الدكتور ستيفن هاردي: «المرضى الذين أكملوا ما لا يقل عن 10 جلسات تدريب معرفية أظهروا تحسناً في الذاكرة العاملة البصرية والذاكرة اللفظية قصيرة المدى وحل مسائل الرياضيات».

وأضاف الدكتور هاردي: «توضح هذه الدراسة أن تدريب الذاكرة الرقمية هو نهج فعال لعلاج العجز الإدراكي العصبي لدى الشباب المصابين أيضاً بمرض فقر الدم المنجلي».

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