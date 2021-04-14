وكالة الرأي الفلسطينية استخراج 209 كرات مغناطيسية من معدة طفل صغير وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة.. الحصول على لحن موسيقى من خيوط شبكة العنكبوت وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف موقع ضخم لإنتاج الفخار من العصر الروماني وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية لا تأكل هذه الاطعمة .. حتى لا تعطش في رمضان وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إيطاليا: ساسوولو يعود إلى سكة الانتصارات وكالة الرأي الفلسطينية بطولة ألمانيا: ليفركوزن يواصل نزيف النقاط وكالة الرأي الفلسطينية إشبيلية يعزز مركزه الرابع بفوز مثير على سلتا فيغو 4-3 وكالة الرأي الفلسطينية طرق لعكس شاشة الهاتف على التلفزيون
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

شريحة تحت الجلد تكشف "وضع كورونا"

14 نيسان / أبريل 2021 09:10

شريحة تحت الجلد تكشف "وضع كورونا"
شريحة تحت الجلد تكشف

ابتكر علماء في البنتاغون ضمن وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة "داربا"، شريحة متناهية الصغر، يمكن تركيبها تحت الجلد، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي حديث لبرنامج "60 دقيقة" على "سي بي إس نيوز"، أوضح المسؤول عن تطوير الشريحة، مات هيبورن، وهو ضابط متقاعد، أن الغرض منها كشف المصابين بكوفيد-19، وليس تتبع تحركات الأشخاص الذين غرست فيهم.

وأوضح هيبورن، أن آلية عمل الشريحة تقوم على رصد أي تفاعلات في الدم، للتنبؤ بحصول العدوى، دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبيّن قائلا: "يمكننا الحصول على تقييم للعدوى والإصابة في غضون فترة زمنية قصيرة تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق، وهو ما يعتبر زمنا حاسما في عمليات التشخيص والعلاج لاحقا".

ومن الاختراعات الأخرى المميزة لفريق هيبورن، فلتر يركب على جهاز غسيل الكلى، لإزال الفيروسات من دم المصاب.

واختبر الفلتر على عسكري كان في وحدة العناية المركزة، من جرّاء معاناته من "صدمة إنتانية"، وفشل في بعض الأعضاء.

ونجح الاختراع مع العسكري الذي تعافى في غضون أيام، علما أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية، سمحت باستخدام الفلتر في حالات الطوارئ، والمرضى الذين يوصف وضعهم بالحرج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء فلسطين تفتتح مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الدرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟