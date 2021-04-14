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طرق لعكس شاشة الهاتف على التلفزيون

14 نيسان / أبريل 2021 09:12

طرق لعكس شاشة الهاتف على التلفزيون
طرق لعكس شاشة الهاتف على التلفزيون

في ظل الانتشار المتنامي لمشاهدة الفيديوهات على الهواتف الذكية، أصبح لا بد من إيجاد طريقة لعكس شاشة الهاتف على التلفزيون، الأمر الذي يزيد متعة المشاهدة ويوفّر الراحة للعينين.

إذا كنتم تتطلعون إلى مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو من الهاتف إلى التلفزيون، فهناك العديد من الطرق للقيام بذلك، تختلف بحسب نظام تشغيل التلفزيون ونوعية الهاتف.

معظم أجهزة التلفزيون الذكية تأتي بميزة مدمجة تسمى انعكاس الشاشة أو «Cast» أو «Miracast» أو «Screen Mirroring» أو «Chromecast»، وذلك بحسب نوع التلفزيون.

وجميع هذه الميزات تؤدي نفس الوظيفة، ولكن بطريقة مختلفة. على سبيل المثال، سيعكس خيار «Screen Mirroring» شاشة الهاتف الذكي بالكامل على التلفزيون، بينما يسمح «Chromecast» للمستخدمين بعكس محتوى الوسائط المتعددة فقط مع إمكانية استعمال الهاتف الذكي للإستخدامات الأخرى.

ولوصل الهاتف وانعكاس شاشته على شاشة التلفزيون الكبيرة، يجب التأكد من اتصال كل من التلفزيون والهاتف الذكي بنفس شبكة الواي فاي. ومن بعدها إبحث في قائمة الواي فاي في الهاتف على إسم التلفزيون وانقر عليه لإتمام عملية الإتصال، ثم افتح أي صورة وفيديو على هاتفك الذكي لمشاهدتها على الشاشة الكبيرة.

تطبيقات داعمة

في حال كان لديك تلفزيون ذكي، يمكن أن تستخدم تطبيقات خاصة يتم تنزيلها على الهاتف والتلفزيون في نفس الوقت، والتي ستتيح لك الإتصال والمشاركة بطريقة سهلة، وتوفر مزيداً من الخيارات مقارنة بتلك التي تأتي من المصنع.

جهاز يدعم الإتصال

في حال لم يكن لديك تلفزيون ذكي، هذا لا يعني أنه لا يمكنك وصل هاتفك به. لكن في هذه الحالة يجب عليك شراء جهاز خارجي، عبارة عن «يو أس بي» تتلقى الإتصال من الهاتف وتنقله إلى التلفزيون. ويتم تثبيت هذا الجهاز في أي منفذ يدعم «يو أس بي» والتلفزيون لديك.

وبذلك ستتمكن من عكس شاشة هاتفك على الشاشة الكبيرة. إذا لم يكن لديك جهاز متوافق، يمكنك استخدام كابل «HDMI» لتوصيل هاتفك بشاشة التلفزيون، ويعتمد نوع الكابل الذي ستختاره بشكل كبير على نوع الشاشة التي ستتصل بها.

على سبيل المثال يمكنك استخدام محول «HDMI» إذا كان هاتفك يحتوي على منفذ «USB-C»، حيث يتم وصلل المحول من جهة بالهاتف والطرف الآخر بالتلفزيون. وهذا سيسمح فقط بإخراج الفيديو من الهاتف لمشاهدته على الشاشة الكبيرة.

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