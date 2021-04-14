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بطولة ألمانيا: ليفركوزن يواصل نزيف النقاط

14 نيسان / أبريل 2021 09:22

بطولة ألمانيا: ليفركوزن يواصل نزيف النقاط
بطولة ألمانيا: ليفركوزن يواصل نزيف النقاط

واصل باير ليفركوزن نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه هوفنهايم الاثنين في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة ألمانيا في كرة القدم.

وهو التعادل الثامن هذا الموسم لباير ليفركوزن الذي حقق فوزاً واحداً في مبارياته الأربع الاخيرة ففشل في استعادة المركز الخامس من بوروسيا دورتموند الفائز على مضيفه شتوتغارت 3-2 السبت.

وتراجعت نتائج باير ليفركوزن بشكل رهيب منذ فوزه على مضيفه كولن برباعية نظيفة في 16 كانون الأول الماضي وكان الرابع له تواليا في مختلف المسابقات، حقق بعدها خمس انتصارات في 20 مباراة في مختلف المسابقات وخرج من ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية، ودور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ورفع باير ليفركوزن رصيده الى 44 نقطة وتراجع الى المركز السادس بفارق نقطتين خلف بوروسيا دورتموند، فيما أوقف هوفنهايم سلسلة من ثلاث هزائم متتالية وحقق التعادل السابع هذا الموسم رافعاً رصيده الى 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

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