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بطولة إيطاليا: ساسوولو يعود إلى سكة الانتصارات

14 نيسان / أبريل 2021 09:24

بطولة إيطاليا: ساسوولو يعود إلى سكة الانتصارات
بطولة إيطاليا: ساسوولو يعود إلى سكة الانتصارات

عاد ساسوولو إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه بينيفينتو 1-صفر الإثنين في ختام منافسات المرحلة 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ساسوولو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط الاوّل، عبر النيران الصديقة بفضل مجهود فردي من لاعبه العاجي جيريمي بوغا الذي اخترق المنطقة ومرر كرة عرضية، تابعها عن طريق الخطأ الإيطالي فيديريكو باربا في مرمى فريقه.

وأهدر مهاجم ساسوولو جاكومو راسبادوري فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 86 بعدما انفرد بالحارس، إلا انه سدد بجانب القائم، فيما تكفل حارس مرماه أندريا كونسيلي بالحفاظ على النقاط الثلاث بتصديه لكرتين خطيرتين في الدقائق القاتلة.

وحقق ساسوولو فوزه الأوّل بعد 3 مباريات حصد خلالها نقطة واحدة، حيث خسر مرتين أمام تورينو 2-3 وإنتر 1-2 وتعادل مع روما 2-2، علماً أن فوزه الاخير يعود الى المرحلة 27 عندما تغلب على هيلاس فيرونا 3-2.

في المقابل، فشل بينيفينتو في البناء على فوزه المفاجئ على يوفنتوس 1-صفر في المرحلة 28، فتعادل مع بارما 2-2 في المرحلة 29 وخسر أمام ساسوولو.

ورفع الاخير رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد بينيفينتو عند 30 في المركز السادس عشر.

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