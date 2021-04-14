مستشفى الرنتيسي يطلع أطباء بلا حدود على الخدمات النفسية للمرضى

غزة- الرأي

اطلع مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال وفد من منظمة أطباء بلا حدود MSF _ أسبانيا على طبيعة الخدمات النفسية التي تقدمها للمرضى.

جاء ذلك بحضور مدير التمريض بالمستشفى د. محمد الجرجاوي ومدير عام الادارة العامة للصحة النفسية د. يحي خضر وعدد من الأخصائيين في مجال الصحة النفسية من مستشفى الطب النفسي.



وضم الوفد عدد من اخصائيي الصحة النفسية والأخصائيين الاجتماعيين، وتهدف الزيارة للاطلاع على الخدمات النفسية المقدمة للمرضى بالمستشفى والتعرف على الامكانيات المتاحة والمساعدة في توفير الاحتياجات المتعلقة بأنشطة الدعم النفسي والترفيه.



وأوضح مدير مستشفى الرنتيسي د.محمد أبو ندى للوفد الزائر طبيعة عمل فريق الدعم النفسي بالمستشفى والأنشطة التي يقوموا بها في رعاية المرضى من الأطفال ومرضى الأورام البالغين منوها إلى أن عدد الأخصائيين النفسيين الموجدين في المستشفى غير كافي لعدم توفر مكان مناسب لتنفيذ أنشطة الدعم النفسي كاللعب والترفيه نظرا لقلة الامكانيات.



وبحث الطرفان إمكانية دعم الجانب النفسي وتوفير الامكانيات اللازمة لتفعيل الأنشطة المتعلقة بالجانب النفسي والاجتماعي وتوفير غرفة ألعاب للأطفال المنومين بالأقسام.

وفي نهاية الزيارة عبر د. أبو ندى عن شكره للوفد الزائر وجهودهم في السعي لتقديم الدعم النفسي للمرضى والعمل على توفير المساعدة اللازمة.